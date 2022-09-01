Ярославль, , 12:00 — REGNUM Компания из Санкт-Петербурга стала победителем аукционов на ремонт дорог к ярославским больницам. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.

Дорожный каток

Строительно-монтажная компания «Крепость», зарегистрированная в Санкт-Петербурге в 2015 году, до нынешнего года в Ярославской области не работала. В конце августа 2022 года «Крепость» выиграла два муниципальных контракта на приведение в нормативное состояние проездов к учреждениям соцсферы в Ярославле.

Так СМК «Крепость» за 6,7 миллионов отремонтирует улицу Труфанова в Дзержинском районе в районе детской поликлиники №3, поликлиники №2 и библиотеки имени Бальмонта. Срок завершения работ — 20 сентября. Подрядчик подписал данный контракт 22 августа и уже должен приступить к его исполнению.

По второму контракту питерская подрядная организация будет делать улицу Будкина и проезд к гинекологическому отделению больницы имени Семашко, включая обустройство парковки у здания. Стоимость ремонта этой дороги составит 11,7 миллионов рублей. Асфальтировка должна начаться 16 сентября, а завершиться к 16 октября 2022 года. Сам муниципальный контракт сейчас находится на стадии подписания заказчиком — «Агентством по муниципальному заказу ЖКХ» Ярославля.