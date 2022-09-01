Стокгольм, , 12:09 — REGNUM Public service, пожалуй, является одной из главных особенностей медиапейзажа Швеции, где три СМИ с независимой редакционной политикой информируют, просвещают и развлекают граждан. Однако как далеко в своей деятельности им можно зайти, учитывая, что финансирование, скажем, на развлекательные программы поступает из казны? Об этом 1 сентября телеканал SVT, который относится к public service, поговорил с представителями восьми парламентских партий Швеции.

Флаг Швеции Pixabay.com

Всем восьми партиями было предложено прокомментировать утверждение: «Public service должна иметь более узкую специализацию».

«Есть определенные программы, которые вы можете вообще не делать. Имею в виду передачи про свидания для священников и программы похудения для собак. Этим могут заниматься частные СМИ», — заявил Бу Броман, представитель Шведских демократов по вопросам культурной политики.

Социал-демократы выступают резко против сокращения задач public service, особенно в деле развлечения граждан. Умеренные считают, что деятельность независимых СМИ нужно сократить лишь частично.

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