Саранск, , 11:59 — REGNUM В Саранске и других районах Мордовии наблюдается задымление. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

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В ведомстве пояснили, что в связи с изменением направления ветра наблюдается движение воздушных масс со стороны лесного пожара в Рязанской области.

Сейчас организовано взаимодействие с региональным управлением Роспотребнадзора по вопросу предельно допустимой нормы загрязнения атмосферного воздуха.

ИА REGNUM напоминает, борьба с пожарами в регионах России идёт, и ситуация меняется в позитивном ключе, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ.

Глава правительственной комиссии по ликвидации лесных пожаров, вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко полагает, что в России необходимо улучшать координацию действий федеральных и региональных органов власти при тушении пожаров в лесах. По его словам, первое решение, которое принималось комиссией — это назначение одного ответственного, который отвечает за координацию действий всех участников.

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