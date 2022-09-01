Тюмень, , 11:59 — REGNUM В Тюменской области мужчину из бывш. УССР предостерегли от шпионажа. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России.

Шпионаж

Мужчина планировал собирать и передавать ВСУ информацию о дислокации российских войск.

«Действиями указанного лица были созданы условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж). В целях предупреждения совершения преступления, данному лицу объявлено официальное предостережение о недопустимости подобных действий», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что предостережение выносится, когда нет оснований для привлечения к уголовной ответственности.

Согласно данным портала правовой информации Генпрокуратуры, в Тюменской области за семь месяцев 2022 года выявлено четыре лица, совершивших преступления террористического характера, и семь лиц — экстремистского.