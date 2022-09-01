Стокгольм, 1 сентября, 2022, 12:02 — ИА Регнум. С 1 сентября в Швеции движение на электросамокатах по пешеходным дорожкам, а также парковка этих новых средств передвижения на пешеходных и велосипедных дорожках запрещены. Это дает полиции и муниципальным властям больше возможностей перемещать неправильно припаркованные электросамокаты и налагать штрафы на компании, которым они принадлежат. Об этом сообщил телеканал SVT.

Электросамокат

Изменение означает, что в Швеции будет разрешено парковать электросамокаты только в специально отведенных местах, а не вдоль фасада дома или бордюров. Этими упомянутыми местами являются стойки для велосипедов и электросамокатов, а также специальные парковочные боксы.

Если электросамокат припаркован неправильно, муниципалитет оштрафует компанию, которая им владеет. В зависимости от того, как далеко муниципалитет должен переместить электросамокат, штраф составляет от 250 до 500 крон (25—30 долларов США). Затем компания должна решить, как пострадает клиент из-за неправильной парковки.