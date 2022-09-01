Москва, , 12:11 — REGNUM США контролируют ВСУ и другие вооружённые формирования Киева, а Великобритания — действия Владимира Зеленского. Так научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 1 сентября прокомментировал заявление полковника Дугласа Макгрегора.

Бывшая территория УССР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Полковник США не сделал никакого открытия, так как с 1991 года Киев постепенно уходил под внешнее управление Вашингтона. Сегодня это руководство осуществляется полноценно. Контроль за теми или иными политиками ведётся из Вашингтона напрямую. За Владимиром Зеленским тоже наблюдают, но его функции управления курирует Лондон. США же контролируют ВСУ и другие вооружённые формирования Киева», — уверен политолог.

ИА REGNUM напоминает, что бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что американские власти активно координируют действия киевского режима и всячески убеждают Киев продолжать оказывать сопротивление российским войскам.

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