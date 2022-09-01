Джакарта, 1 сентября, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Правительство Индонезии приглашает деловых людей вложить капитал в сектор чистой энергетики, поскольку программа перехода от ископаемого топлива к новым возобновляемым источникам энергии нуждается в существенной финансовой поддержке, сообщает Antara.

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Министерство энергетики и минеральных ресурсов Индонезии объявило, что ускорение перехода к производству и передаче новой возобновляемой энергии в Индонезии требует инвестиций в размере до 1 трлн долларов США к 2060 году.

«Финансовые потребности становятся все выше, учитывая, что в ближайшие годы мы осуществим досрочный вывод из эксплуатации угольных электростанций», — заявил президент Индонезии.

В дорожной карте углеродной нейтральности к 2060 году или раньше, подготовленной правительством Индонезии, предусмотрено дополнительно 700 гигаватт чистой энергии, вырабатываемой за счет солнечной, гидро-, биомассы, ветра, морской, геотермальной энергии, а также водорода и ядерной энергии.