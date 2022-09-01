Великий Новгород, , 12:01 — REGNUM Более семи тысяч первоклассников Новгородской области впервые сели за парты в новом учебном году, сообщил 1 сентября губернатор региона Андрей Никитин.

1 сентября Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, более 68 тыс. школьников и 16 тыс. студентов также продолжат обучение в регионе.

«В эпоху масштабных изменений очень важно, чтобы у наших детей была возможность обучаться в современных условиях. Эта задача для взрослых», — заметил губернатор, указав, что в настоящий момент в 13 школах Новгородской области ведутся капитальные ремонты.

Кроме того, с 2019 года в школах региона открылось 69 «Точек роста», а в текущем году они появятся еще в 15 учебных заведениях. К началу учебного года по федеральному проекту «Успех каждого ребенка» открылось 45 новых мест в дополнительном образовании физкультурно-спортивной направленности. В 44 школах региона создаются центры детских инициатив.

«C 1 сентября для студентов введена дополнительная именная стипендия «Господин Великий Новгород», — добавил глава региона и поздравил учащихся с новым учебным годом.