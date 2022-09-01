Белгород, , 11:59 — REGNUM Открытие новой школы «Формула успеха» в Таврово-4 Белгородского района Белгородской области состоялось 1 сентября, сообщили в пресс-службе правительства региона. Участие в открытии новой школы принял участие губернатор Вячеслав Гладков.

1 сентября Дарья Антонова © ИА REGNUM

Новая школа на 1100 мест построена в рамках нацпроекта «Образование». Школа включает в себя шесть корпусов, в которых расположились большой и малый бассейны, спортивный зал с безопасным покрытием, актовый зал-трансформер, читальный зал в библиотеке. Для детей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены специальные лифты. На территории шуолы предусмотрены также стадион, спортивные площадки и велопарковка.

«Многие из вас ждали дня, когда можно будет пойти в школу рядом с домом. Горжусь тем, что в Белгородской области в 2022 году у нас целых 67 объектов капитального ремонта и строительства среди учреждений образования», — обратился к ученикам и педагогам Вячеслав Гладков.

Всего в 2022 году завершается капитальный ремонт и строительство 67 детских садов и школ на сумму почти 6 млрд рублей из федерального и областного бюджетов. В Белгородской области ведётся строительство пяти школ и восьми детсадов, 32 образовательных учреждения уже открыты.

Всего 1 сентября в Белгородской области за парты сели более 170,5 тысячи учеников, в том числе 17,8 тысячи первоклассников.