Вашингтон, 1 сентября, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Американский актёр Яхья Абдул-Матин II выступил с критикой кинокомиксов Marvel Studios и DC Films. Об этом 1 сентября сообщил портал Comicbook.

Цитата из видеоинтервью Яхья Абдул-Матин II

По мнению артиста, подобные «Аквамену» фильмы не могут называться серьёзными проектами, поскольку участие в них не требует от актёра профессиональных усилий. В качестве положительного примера Абдул-Матин II привёл драму «Суд над чикагской семёркой» режиссёра Аарона Соркина: «Что-то вроде «Аквамена» — это клоунская работа. «Аквамен» — это не «Суд над чикагской семёркой».

Напомним, в фильме «Аквамен» Яхья Абдул-Матин II исполнил роль антагониста Дэвида Кейна. Ожидается, что его персонаж также появится в сиквеле кинокомикса, премьера которого намечена на декабрь 2023 года.