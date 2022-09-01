Красноярск, , 11:55 — REGNUM В Красноярском крае учебный год 1 сентября начался для 365 тысяч школьников. В том числе за парты сели более 39 тысяч первоклассников. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве образования.

Школьная линейка 1 сентября Анна Рыжкова © ИА REGNUM

В День знаний в регионе открылось 1047 школ. В сельской местности расположены 62% школ, в городах — 38%.

Также учебный год начался для 150 тысяч дошкольников. К учёбе приступили более 70 тысяч студентов вузов, 64 тысяч студентов колледжей и техникумов.

Всего в Красноярском крае новый учебный год начался для 649 тысяч детей и подростков.

Все торжественные линейки в регионе начались с поднятия флага и исполнения гимна России. Эта традиция станет еженедельной во всех школах.

Как сообщало ИА REGNUM, с Днём знаний жителей края поздравили губернатор региона Александр Усс и председатель краевого Заксобрания Алексей Додатко. Они подчеркнули, что 1 сентября — это особенная дата для миллионов людей.

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