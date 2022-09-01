* ИГ — запрещённая в России организация

Эр-Рамади, Ирак, 1 сентября, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Службы безопасности Ирака задержали группу боевиков на границе с Сирией. Об этом 1 сентября сообщает агентство Shafaq со ссылкой на заявление служб безопасности страны.

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По последним данным, боевики были обнаружены во время пересечения границы в пустынном районе на западе провинции Анбар. Согласно заявлению, в руки силовиков попал ряд высокопоставленных членов группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), разыскиваемых властями Ирака.

«Силы безопасности провели упреждающие разведывательные операции, в результате которых были арестованы трое боевиков, попавшие в засады правительственных сил в провинции Анбар. Они входят в число лиц, занесенных в реестр террористов, объявленных в розыск судебными властями», — цитирует Shafaq текст совместного заявления служб безопасности Ирака.

В заявлении также отмечается, что силам спецназа удалось обнаружить два тоннеля, оборудованных для пересечения границы между Ираком и Сирией. В тоннелях было обнаружено большое количество оружия, боеприпасов и другого имущества террористов.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.