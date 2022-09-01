Москва, 1 сентября, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Россия надеется на то, что провокации киевского режима вокруг Запорожской АЭС не приведут к катастрофе. Об этом сегодня, 1 сентября, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Министерство обороны России Запорожская АЭС

По его словам, Москва ожидает от миссии МАГАТЭ именно объективности, особенно в связи с тем, что на ЗАЭС сегодня произошла высадка двух диверсионных групп ВСУ.

«Хотя все остальные, кто так или иначе сопряжён с этим визитом, явно не хотят, чтобы МАГАТЭ сделало объективные выводы», — отметил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, члены миссии МАГАТЭ прибыли в освобождённую от националистов часть Запорожской области, заявил глава администрации Энергодара Александр Волга.

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