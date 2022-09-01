Москва, 1 сентября, 2022, 11:53 — ИА Регнум. На сегодняшний день в Турции существует большая востребованность в изучении русского языка. Об этом журналистам заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Council.gov.ru Татьяна Москалькова

«Я была в Турции, где ко мне обратились общественные организации по русскоязычным вопросам и сказали, что есть огромная востребованность в изучении русского языка, и просили посольство через Россотрудничество открыть бесплатные курсы по изучению русского языка», — сказала Москалькова.

Она обратила внимание на «попытки ограничения русского языка за рубежом, закрытие русских школ, препятствия изучению русской культуры», однако отметила, что такие действия на Западе имеют «обратный эффект».

Москалькова подчеркнула, что существует «огромная востребованность русской классической литературы, в ряде стран сметают русскую классику с тем, чтобы понять эту Россию, запрещенную для многих категорий молодежи в других странах».