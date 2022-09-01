Стокгольм, 1 сентября, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Уже текущей осенью в Швеции, после проведения парламентских выборов, могут появиться законопроекты по ограничению коммерческой деятельности в частных школах и реформированию системы очередей, если произойдет смена власти и правительство сформируют правые партии, которые сегодня находятся в оппозиции. Об этом 1 сентября сообщил телеканал SVT.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

В последние месяцы по вопросам общего образования поступило много предложений от правящих ныне Социал-демократов, чья предвыборная стратегия, среди прочего, заключается в жестком отношении к деятельности коммерсантов в частных школах. Но даже среди правых партий сейчас есть сильное желание кардинально изменить школьную систему.

Итак, в случае смены правительства четыре оппозиционные партии (правая правительственная альтернатива), среди прочего, выдвинут законопроекты по изменению системы выделения средств из бюджета администрациям школ, сделают выбор школы обязательным для всех учеников и ограничат время постановки родителями своих детей в очередь в ту или иную школу.