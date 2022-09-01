Пермь, , 11:51 — REGNUM В Перми на базе Центра городской культуры планируют открыть новый блошиный рынок. Он откроется в рамках проекта «ПермьВинтаж». Информация об этом опубликована на странице культурного объединения в социальной сети.

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«Потому что Перми нужен блошиный рынок. Но «блошки» в европейском понимании в городе нет. Есть только зона в границах металлорынка, где обретается несколько антикваров и пара десятков обычных людей, выставляющих на продажу различное старьё. Ассортимент у последних весьма скудный, а вещи, как правило, лишены какой-либо ценности, помимо чисто утилитарной», — отметили в Центре городской культуры.

Эксперты считают, что классический блошиный рынок способен стать точкой притяжения как для местных жителей, так и для туристов. Сформировать нужный блошиный рынок можно самостоятельно.

На базе ЦГК блошиный рынок будет действовать с определенной периодичностью. Каждый день его работы будет тематическим. Так, 10 сентября ключевой темой мероприятия объявлен «Быт» — посуда, домашний текстиль, предметы интерьера, декор.