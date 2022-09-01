Москва, 1 сентября, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Солдаты НАТО могут быть переброшены в западную часть б. УССР для её раздела. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 сентября заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин, комментируя статью в журнале Foreign Affairs.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Ни для кого не секрет, что с 2014 года, да и ранее, на территории б. УССР фактически на постоянной основе находятся солдаты и офицеры НАТО. Вопрос заключается в том, в каком формате они появятся. То есть, вероятнее всего, это будут оккупационные войска. Солдаты Североатлантического альянса могут быть переброшены в западную часть б. УССР для её раздела. Приведёт ли это к ядерной войне, зависит от того, в каком статусе они прибудут на территорию б. УССР, на каких основаниях. Будет ли с Россией предварительно согласовано разделение сфер влияния или нет. Если оно будет, то не возникнет никакого столкновения союзных войск и войск НАТО, а также исчезнет ядерная угроза. В ином случае возможны военные столкновения с далеко идущими последствиями», — уверен собеседник ИА REGNUM.

Напомним, о возможных последствиях появления войск НАТО на территории б. УССР говорится в статье, опубликованной журналом Foreign Affairs.

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