Якутск, 1 сентября 2022, 11:53 — REGNUM Политолог, преподаватель из Якутии Андрей Данилов не представляет, как запрет на использование телефонов на уроках в школах будет реализован на практике. Об этом он заявил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM 1 сентября.
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Он сомневается, что стоит решать эту проблему именно запретом и считает, что такие нововведения стоит основывать только на исследованиях, которые бы подтвердили эффективность этого метода.
Андрей Данилов также подчеркнул, что пока способ решения проблемы с гаджетами в школе, предложенный Минпросвещения РФ, выглядит техническим, сделанным скорее для отчёта, чем для результата. Эксперт выразил надежду, что в дальнейшем, возможно, получится решить эту проблему не запретами, а каким-либо другим, более действенным способом.
Как сообщало ИА REGNUM, 57% родителей российских школьников высказались против введения запрета на использование гаджетов в школах. А вот учителя чаще одобряют нововведения, за — 51%.