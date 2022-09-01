Якутск, 1 сентября, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Политолог, преподаватель из Якутии Андрей Данилов не представляет, как запрет на использование телефонов на уроках в школах будет реализован на практике. Об этом он заявил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM 1 сентября.

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Школьники

Читайте также: Запрет на сотовые телефоны в школе не одобряют 57% родителей в РФ

«В каждом кабинете будет стоять специальный ящик для сбора телефонов, как урна для голосования? Прозрачная? Будут ли её закрывать на время урока? Дети будут сдавать гаджеты сами или их будет собирать учитель? Как это будет выглядеть со стороны? Кто будет нести ответственность за эти дорогостоящие вещи? Как это будет осуществляться, в какой форме?» — задался вопросами эксперт.

Он сомневается, что стоит решать эту проблему именно запретом и считает, что такие нововведения стоит основывать только на исследованиях, которые бы подтвердили эффективность этого метода.

Андрей Данилов также подчеркнул, что пока способ решения проблемы с гаджетами в школе, предложенный Минпросвещения РФ, выглядит техническим, сделанным скорее для отчёта, чем для результата. Эксперт выразил надежду, что в дальнейшем, возможно, получится решить эту проблему не запретами, а каким-либо другим, более действенным способом.

«Я бы запрещать точно не стал. Стоит привлекать родителей к решению этих вопросов, потому что главную роль в воспитании детей играет семья. Ребёнок больше дома находится. Надо создавать такие условия, чтобы ребёнку было интереснее учиться, чем сидеть в телефоне. И вообще, лучше бы направили усилия на другое. Например, полостью деполитизировали бы школы», — сказал Андрей Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, 57% родителей российских школьников высказались против введения запрета на использование гаджетов в школах. А вот учителя чаще одобряют нововведения, за — 51%.