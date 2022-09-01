Донецк, 1 сентября, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Киевские каратели обстреляли Гольмовский в Донецкой Народной Республике, сообщили 1 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11:20 — н. п. Озаряновка — н. п. Гольмовский: выпущено 6 снарядов калибром 122 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее боевики ВСУ обстреляли Киевский район Донецка.

Читайте также: Боевики ВСУ обстреляли Киевский район Донецка