Канберра, , 11:54 — REGNUM Федеральное правительство Австралии профинансирует создание еще 180 000 мест в рамках курсов по повышению квалификации TAFE. Об этом стало известно 1 сентября, в первый день саммита по труду в Канберре, передает телеканал Nine News.

Аделаида, Австралия aclinkey70

Как пишут журналисты, федеральное правительство Австралии, правительства штатов и территорий договорились о дополнительном финансировании системы образования. Мера оценивается в 1,1 миллиарда долларов.

Курсы TAFE нацелены не только на получение трудовых навыков, заполнение пробелов в имеющемся профобразовании, но также и на переквалификацию уже работающих австралийцев.

Ожидается, что финансирование, благодаря которому 180 тысяч граждан повысят свою трудовую квалификацию, будет распределено к 2030 году.

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