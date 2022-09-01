Канберра, 1 сентября, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Федеральное правительство Австралии профинансирует создание еще 180 000 мест в рамках курсов по повышению квалификации TAFE. Об этом стало известно 1 сентября, в первый день саммита по труду в Канберре, передает телеканал NineNews.

aclinkey70 Аделаида, Австралия

Как пишут журналисты, федеральное правительство Австралии, правительства штатов и территорий договорились о дополнительном финансировании системы образования. Мера оценивается в 1,1 миллиарда долларов.

Курсы TAFE нацелены не только на получение трудовых навыков, заполнение пробелов в имеющемся профобразовании, но также и на переквалификацию уже работающих австралийцев.

Ожидается, что финансирование, благодаря которому 180 тысяч граждан повысят свою трудовую квалификацию, будет распределено к 2030 году.