Уфа, , 11:53 — REGNUM Мемориальную доску в честь воина-десантника Героя России Максима Серафимова открыли на фасаде одной из школ 1 сентября в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба главы Башкирии.

Z Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Сообщается, что 1 сентября в Уфе глава Башкирии Радий Хабиров посетил центр образования № 40 с углублённым изучением отдельных предметов.

«Для школы № 40 этот день имеет особое значение. Теперь она носит имя Героя России Максима Серафимова. Это ваш выпускник — удивительный человек, настоящий российский офицер. На него надо равняться, помнить о его подвиге и воспитывать себя такими же отважными. Это большая честь и ответственность», — заявил глава региона.

Выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Василия Маргелова Максим Серафимов с первых дней принимал участие в специальной военной операции.

«В своём последнем бою, отражая атаки сил превосходящего противника, старший лейтенант Серафимов накрыл своим телом брошенную националистами гранату. Ценой собственной жизни офицер спас товарищей по оружию от гибели», — сообщает пресс-служба.

За героизм и мужество, проявленные при исполнении воинского долга, старшему лейтенанту Максиму Серафимову было посмертно присвоено звание Герой России.

«Мы собрались здесь, чтобы отдать дань памяти и уважения замечательному человеку, офицеру Максиму Серафимову. Он окончил эту школу в 2013 году. Прошло девять лет, и мы открываем на её стене мемориальную доску, посвящённую нашему герою. Это удивительный человек. Об истории его службы и подвига нужно рассказывать молодому поколению. Это самое настоящее мужество. Благодарим его родителей, которые воспитали такого выдающегося человека. Со своей стороны твёрдо обещаю, что мы всегда будем помнить его подвиг. Вечная слава всем героям, которые защищали и защищают нашу Родину!» — заявил Хабиров.

Ранее сообщалось о том, что 1 августа 2022 года Хабиров передал Золотую Звезду героя родителям Максима Серафимова. Его именем был также назван военно-патриотический парк культуры и отдыха «Патриот» в селе Алкино Чишминского района.