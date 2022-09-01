Москва, 1 сентября, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Всё больше стран в мире не хотят быть зависимыми от американского доллара и западных технологий, чтобы не быть подверженными каким-либо злоупотреблениям. Об этом 1 сентября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со студентами и преподавателями МГИМО.

Лавров Сергей

«Это группа стран, которая хочет, чтобы демократия была не пустым звуком и не инструментом, который Запад использует в качестве угрозы для вмешательства во внутренние дела суверенных стран — навязывает им западное видение того, как той или иной стране нужно организовывать свою жизнь», — заявил Лавров.

«Всё больше стран хочет иметь демократию на международной арене, где все равны и друг друга уважают. Запад категорически отказывается обсуждать демократизацию», — указал он.