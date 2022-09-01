Кострома, , 12:37 — REGNUM Провести асфальтирование тротуаров и проезжей части в Костроме на 380-метровом участке дороги от проспекта Текстильщиков до улицы Козуева планируют до конца сентября 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации города.

Перекрёсток проспекта Текстильщиков и улицы Пятницкой в Костроме, последствия коммунальных раскопок Наталья Диева

Сейчас на этом отрезке, расположенном в центральной части города, ведётся плановая перекладка магистрального трубопровода. Работы в соответствии с концессионным соглашением ведёт ТГК-2.

Реконструкцию сетей завершат 15 сентября, после чего на место выйдут дорожные рабочие. Последствия раскопок ликвидируют до конца месяца, причём асфальтированию подлежит не только проезжая часть, но и тротуары, затронутые перекладкой труб. Работы будут вестись в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

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