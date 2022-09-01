Кострома, 1 сентября, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Провести асфальтирование тротуаров и проезжей части в Костроме на 380-метровом участке дороги от проспекта Текстильщиков до улицы Козуева планируют до конца сентября 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации города.

Наталья Диева Перекрёсток проспекта Текстильщиков и улицы Пятницкой в Костроме, последствия коммунальных раскопок

Сейчас на этом отрезке, расположенном в центральной части города, ведётся плановая перекладка магистрального трубопровода. Работы в соответствии с концессионным соглашением ведёт ТГК-2.

Реконструкцию сетей завершат 15 сентября, после чего на место выйдут дорожные рабочие. Последствия раскопок ликвидируют до конца месяца, причём асфальтированию подлежит не только проезжая часть, но и тротуары, затронутые перекладкой труб. Работы будут вестись в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».