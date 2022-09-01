Пласт, Челябинская область, , 11:45 — REGNUM В Пласте Челябинской области осудили бывшего главу Демаринского сельского поселения. Его признали виновным в превышении полномочий, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд

Установлено, что несколько лет назад он дал указания изготовить выписки из похозяйственной книги с заведомо ложными данными о наличии у некоторых граждан права пользования земельными участками. Затем поставил на документах свою подпись. В результате шестеро граждан оформили на участки право собственности.

Суд постановил оштрафовать экс-чиновника на 150 тыс. рублей. Его земельный участок и жилое помещение находятся под арестом.

Приговор пока не вступил в законную силу, добавили в прокуратуре.