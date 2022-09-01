Канберра, 1 сентября, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Местный рынок акций в Австралии резко упал до пятинедельного минимума. Наихудшая за такой период времени динамика была вызвана из-за роста опасений по поводу затяжной рецессии в США, о чем 1 сентября сообщило новостное агентство AAP.

Биржа

По состоянию на 12:00 по местному времени базовый индекс ASX/S& P200 снизился на 140,9 пункта, или 2,02%, до 6845,9, в то время как более широкий индекс All Ordinaries снизился на 139,6 пункта, или 1,93%, до 7086,3.

Журналисты пишут, что сутками ранее, 31 августа, индекс ASX/S& P200 просел на 1,95%, что стало худшим показателем рынка за одну торговую сессию с середины июня.

Стратег по акциям компании ETF State Street Global Advisors SPDR Джулия Ли сообщила AAP по электронной почте, что первый день очень «начался на негативной ноте после того, как фондовый рынок США закрывается в минусе четвертый день подряд».