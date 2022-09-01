Степанакерт, 1 сентября, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Взятие азербайджанскими войсками Лачина было заранее согласовано Баку и Ереваном. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 31 августа высказал ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Михаил Александров

Занятие Лачина — это запланированное мероприятие. Видимо, он уже был обещан Азербайджану. И, если бы он не был обещан Азербайджану, то никто бы там не строил объездную дорогу. Её строили азербайджанская и армянские стороны, сейчас дорога действует, она была открыта, и по ней, видимо, пошли транспортные потоки, если это, конечно, можно назвать транспортными потоками. Но, в любом случае, коммуникация существует. А, что касается Нагорного Карабаха, то ему без разницы, по какому маршруту идёт эта дорога. Идёт ли она через Лачин или не через Лачин. С одной стороны — это не плохо, что выполняются соглашения и что стороны придерживаются имеющихся договорённостей. С другой стороны, статус Нагорного Карабаха не определён, и это внушает существенные опасения относительно того, что там будет дальше, после того, как миротворческая операция России в течение пяти лет должна будет закончиться. Согласится Азербайджан на её дальнейшее продление или не согласится, это пока не ясно. Но это вопросы будущих переговоров. Надо выполнить полностью то, что было согласовано. А это ещё не выполнено до конца.