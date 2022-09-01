Архангельск, , 11:44 — REGNUM Школьникам было бы полезно больше времени проводить без смартфонов, но целесообразность их использования на уроках должен определять учитель. Об этом в беседе с корреспондентом иа заявила общественный деятель, член общества «Знание», экс-министр по делам молодежи и спорту Архангельской области Елена Доценко.

Телефоны Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Скажу, как мама двоих сыновей-подростков. Им было бы полезно больше времени проводить в прямом, живом общении с педагогом-наставником, с одноклассниками без телефонов в руках. Тогда возрастает ценность содержательного диалога, глубины познаний, развивается умение выстраивать оффлайн коммуникацию. Это важно и этого часто не хватает современным детям, — заявила она. — Как педагогу, мне кажется, что эта норма полезна и закрепляет, по сути, очевидное: интеллектуальному мобильному фастфуду, которым зачастую замещает ученик качественное выполнение домашнего задания, и доступному источнику для списывания не место в учебном процессе».

С другой стороны, по мнению Елены Доценко, важно, чтобы при внедрении инициативы Минпросвещения, была выдержана «золотая середина» — и учитель, и ученик должны иметь возможность использовать современные передовые, доступные образовательные онлайн технологии на уроке.

«Учитель должен иметь право сам определять целесообразность использования средств мобильной связи на уроке, решать, применить ограничение или нет» , — подчеркнула она.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор намерены направить в регионы России рекомендации об ограничении использования мобильных телефонов в школах — анализ международного опыта использования мобильных телефонов школьниками выявил, что длительное время их использования, а также использование во время пребывания в школе могут привести к нарушениям психики.