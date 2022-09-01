Использование смартфона на уроках должен регулировать учитель — мнение
Архангельск, 1 сентября, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Школьникам было бы полезно больше времени проводить без смартфонов, но целесообразность их использования на уроках должен определять учитель. Об этом в беседе с корреспондентом иа заявила общественный деятель, член общества «Знание», экс-министр по делам молодежи и спорту Архангельской области Елена Доценко.
С другой стороны, по мнению Елены Доценко, важно, чтобы при внедрении инициативы Минпросвещения, была выдержана «золотая середина» — и учитель, и ученик должны иметь возможность использовать современные передовые, доступные образовательные онлайн технологии на уроке.
Как сообщало ИА REGNUM, министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор намерены направить в регионы России рекомендации об ограничении использования мобильных телефонов в школах — анализ международного опыта использования мобильных телефонов школьниками выявил, что длительное время их использования, а также использование во время пребывания в школе могут привести к нарушениям психики.