Лондон, , 11:44 — REGNUM Три миллиона жителей Великобритании уже в ближайшие несколько лет могут оказаться за чертой бедности. Такие прогнозы сделал аналитический центр Resolution Foundation, сообщает 1 сентября газета The Guardian.

Бедность Иван Шилов © ИА REGNUM

Как пояснила сотрудница центра Лалита Трай, причиной тому — рост цен на электроэнергию.

«В ближайшие два года реальные доходы рядовых домохозяйств сократятся на £3 тыс. (около $3,5 тыс.). Это самое большое сокращение по крайней мере за последнее столетие, — сообщили Трай. — Ещё 3 млн человек могут оказаться в абсолютной нищете».

Эксперт подчеркнула, что без государственной поддержки падение доходов подданных Соединённого Королевства будет в два раза значительнее, чем во время финансового кризиса конца 2000-х.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Лондона Садик Хан заявил, что Великобританию ждёт «национальная катастрофа», если правительство срочно не начнёт бороться с резким ростом стоимости тарифов на электроэнергию. По его словам, увеличение стоимости тарифов лишь усугубит кризис стоимости жизни для миллионов людей и ввергнет многих британских граждан в топливную бедность.

Напомним, средний счёт за газ и электричество для британского домохозяйства с октября 2022 года вырастет с 1971 фунта до 3549 фунтов стерлингов в год.

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