Канберра, 1 сентября, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Национальный секретарь Профсоюза строительных, лесных, горнодобывающих, морских и энергетических компаний Кристи Кейн резко раскритиковал лидера федеральной оппозиции в Австралии Питера Даттона за то, что тот отказался принять участие в главном политическом событии страны, не придя на саммит по труду, который открылся 1 сентября в Канберре. Об этом написала газета TheGuardian.

Australian Embassy Jakarta Лидер Либеральной партии Австралии Питер Даттон

«Настало наше время, работодатели и правительство должны объединиться. Независимо от того, что я думаю о правительстве под руководством Либеральной партии… знаете, есть поговорка: «Если вас нет за столом, то вы часть меню». Что ж, господин Даттон, вас здесь нет, и вы могли бы многое сказать обо мне и моем профсоюзе, но вы даже не соизволили прийти и оценить, как нам всем жить дальше», — заявил в своем выступлении глава одного из профсоюзов.

Напомним, что ранее правительство лейбористов под руководством премьер-министра Австралии Энтони Альбаниза отправило приглашение либералам. Однако оппозиция заявила, что саммит по труду работает с заранее установленной политической повесткой лейбористов, где доминируют профсоюзы, а интересы частного бизнеса недопредставлены.