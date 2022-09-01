Это не проблема, а вызов времени — эксперт о запрете телефонов в школах
Якутск, 1 сентября, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Ситуация с тем, что многие школьники на уроках пользуются мобильными телефонами, требует разрешения, но не путём запретов. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM 1 сентября политолог, преподаватель Андрей Данилов.
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Он считает, что для начала логично было бы научить детей использовать свои смартфоны с пользой — например, привить школьникам навык быстро искать необходимую информацию и проверять её достоверность, подходить критически к определённым сведениям, особенно на фоне ситуации, когда в сети сейчас много фейков.
Он обратил внимание на то, что до детей могут пытаться дозвониться родители, в том числе по экстренным вопросам.
Как сообщало ИА REGNUM, министерство просвещения РФ запретило использование мобильных телефонов на уроках в школах с 1 сентября. Против введения запрета пользования сотовыми телефонами во время уроков в школе 57% родителей в России.