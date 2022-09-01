Санкт-Петербург, , 11:48 — REGNUM В Ленинградкой области в первый день нового учебного года одновременно открыли пять новых школ, а также три новых детских сада, 22 «Точки роста» и «Кванториум». Еще три общеобразовательные школы встречают учеников после реновации, сообщили 1 сентября в пресс-службе областной администрации.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко ведет первоклассницу в новую школу в Новогорелово. t. me/lenobladminka

Так, в поселке Новогорелово Ломоносовского района открылась инженерно-технологическая школа с углубленным изучением химии, биологии и физики на 640 мест. В поселке Осельки открылась школа на 300 мест, а в городе Мурино Всеволожского района на улице Шоссе в Лаврики — СОШ №5 на 565 мест и отделение СОШ «Муринский ЦО № 4» на 1175 мест. Также открылась общеобразовательная школа на 600 мест МОБУ «Волховская городская гимназия № 3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова».

«Желаю всем, у кого начинается новый учебный год, чтобы знания, лекции, уроки и занятия были в радость! Родителям желаю, чтоб поводов гордиться успехами детей было гораздо больше, чем причин для волнений», — пожелал успехов в новом учебном году губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Новые детские сады открылись в Мурино (100 мест), Новогорелово (280 мест) и поселке Новоселье (145 мест). Отметим, что до конца года в регионе планируют открыть еще четыре новых детских сада и школу. Речь идет о дошкольном отделении №3 МДОБУ «Муринский ДСКВ» (100 мест), дошкольном отделении №4 МДОБУ «Муринский ДСКВ» (100 мест), детских садах на 220 мест в деревне Ломоносовского района Малое Карлино, на 240 мест с бассейном — в городе Сосновый Бор и школе на 450 мест в деревне Малое Карлино.

Губернатор региона также сообщил, что следующий год в Ленинградской области объявлен Годом команды знаний.

«В России 2023 год — это год педагогов и наставников, год образования, а мы назвали его Годом команды знаний. Это время всех, кто хочет учиться, учить и делиться опытом с другими», — сказал глава региона.

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