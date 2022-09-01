Москва, , 11:49 — REGNUM Остаётся только пожалеть тех политиков в Евросоюзе, которые выступают за изоляцию России и запрет выдачи виз российским гражданам. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 1 сентября на встрече со студентами и преподавателями МГИМО.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что Россия не будет самоизолироваться и не будет в ответ наказывать ограничениями граждан европейских стран. Однако есть принцип взаимности в отношении устроителей, организаторов и исполнителей антироссийских санкций.

«Это смешно. Эти люди жалкие, по большому счёту», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, у России, по словам Лаврова, есть «любимые персонажи», уже отмеченные в санкционных списках.

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