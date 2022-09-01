Москва, 1 сентября, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Об этом 1 сентября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со студентами и преподавателями МГИМО.

Kremlin.ru Сергей Лавров

«Мы совсем не одиноки — нас не изолируют. Вернее, нас пытаются изолировать, но эти попытки обречены на провал», — заявил Лавров.

«80% государств не присоединились к западным санкциям, несмотря на совершенно беспардонное давление, шантаж, угрозы, включая личные угрозы в адрес тех или иных политиков», — указал он.