Астана, 1 сентября, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Дети в Казахстане должны хорошо владеть как казахским, так и русским языками. Об этом 1 сентября заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Официальный сайт президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

По его словам, подрастающее поколение в данном вопросе «должно твёрдо стоять на обеих ногах».

«Это в интересах подрастающего поколения, — сказал Токаев. — Министерство просвещения должно исходить именно из интересов детей, не идти на поводу у популистов».

Как сообщало ИА REGNUM, Касым-Жомарт Токаев предложил провести осенью 2022 года досрочные выборы президента Казахстана.