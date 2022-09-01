Канберра, , 11:45 — REGNUM Министр Австралии по трудовым отношениям Тони Берк предложил ряд изменений в законе «О справедливом труде», по которым правительство страны под руководством лейбористов примет «немедленные меры», а консультации начнутся на следующей неделе. Об этом он объявил 1 сентябре на саммите по труду в Канберре, пишет газета The Guardian.

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Берк сказал, что в число широкой реформы входят такие меры, как: более широкий доступ к гибкому графику работы и неоплачиваемому отпуску по уходу за ребенком; более сильная защита от домогательств и дискриминации; обеспечение того, чтобы все работники могли вести переговоры добросовестно, включая женщин, малый бизнес, а также представителей коренных народов.

Лейбористы даже готовы пойти на предоставление работникам и бизнесу гибких возможностей для достижения коллективного договора, включая снятие «ненужных ограничений» в соглашениях с одним и несколькими работодателями.

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