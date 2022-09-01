Донецк, 1 сентября, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Киевские каратели обстреляли Пантелеймоновку в Донецкой Народной Республике, сообщили 1 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukr Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11:00 (совпадает с мск) — н. п. Новгородское — н. п. Пантелеймоновка: выпущено 5 снарядов калибром 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее боевики ВСУ обстреляли Киевский район Донецка.

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