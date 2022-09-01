Сербия, 1 сентября, 2022, 12:50 — ИА Регнум. С 1 сентября на административной линии между центральной Сербией и сепаратистским Косово началось применение устной договоренности о свободе передвижения.

Julian Nyča Граница Сербии и Косово

Это означает, что сербская сторона при пересечении административной линии уже не выдает гражданам с косовскими документами дополнительные удостоверения, в то время как албанская сторона не требует от сербов, пересекающих административную линию, оформлять дополнительные документы для въезда или выезда в Косово и Метохию.

Обстановка на КПП между центральной Сербией и южным сербским краем пока спокойная, передает телеканал РТС.

Дороги на севере Косово и Метохии патрулируют американские военные из состава KFOR (международная миссия по поддержке мира в Косово и Метохии под командованием НАТО — Прим. ИА REGNUM). Их задача оповестить свои подразделения в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

В соответствии с решением албанских сепаратистов в Приштине, у сербов есть 60 дней для замены автомобильных номеров Сербии на номера, которые выдает Приштина. Сербы намерены бойкотировать это требование.

Напомним, что Приштина планировала запретить использование сербских автомобильных номеров и документов, удостоверяющих личность еще 1 августа. Но после того, как на севере Косово и Метохии сербы воздвигли баррикады на дорогах, было принято решение перенести применение новых правил на 1 сентября. За это время Белград и Приштина договорились о правилах пересечения административной линии.