Петропавловск-Камчатский, 1 сентября, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая («Единая Россия») 1 сентября на всероссийском молодежном экологическом форуме «Экосистема. Заповедный край», который проходит на Камчатке, предложила в каждом регионе России на уровне губернаторов создать межведомственные комиссии по вопросам экологии и биологической безопасности, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ирина Яровая

Читайте также: В форуме «Экосистема. Заповедный край» участвуют более 4 000 человек

«Сегодня разрозненность ведомственного решения вопросов действует иногда по принципу «семи нянек» — дитя без глаза», — сказала Яровая.

Комиссии должны будут контролировать работу всех экологических ведомств, которые будут нести ответственность за свою деятельность перед губернатором региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в работе форума «Экосистема. Заповедный край», который стартовал на Камчатке, принимают участие более 4 тысяч человек из всех регионов страны. Это — уже второй этап форума. Первый проходил весной в Череповце в мае этого года, и был посвящен вопросам экологии сложных технологических производств.