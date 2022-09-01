Канберра, 1 сентября, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Цены на недвижимость в Австралии пережили самое большое месячное падение почти за 40 лет, поскольку спад на рынке ускоряется. Об этом 1 сентября сообщил телеканал Nine News.

image4you Жилье

Национальный индекс стоимости жилья CoreLogic зафиксировал снижение в августе четвертый месяц подряд, при этом падение цен ускорилось и охватило большую часть Австралии. Цены на жилье в августе упали на 1,6%, что стало самым большим месячным снижением с 1983 года.

Во всех столицах штатах Австралии, кроме Дарвина, сейчас наблюдается спад на рынке жилья. Только в Южной Австралии за август зафиксировано увеличение стоимости жилья в сельской местной местности.

Цены на жилье в крупнейшем мегаполисе Австралии Сиднее упали больше всего в августе — 2,3%.