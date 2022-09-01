Даллас, США, 1 сентября, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Музей Медоуз в Далласе (США), в котором хранится одна из самых важных коллекций испанского искусства за рубежом, объявил о приобретении семи произведений испанского искусства периода XVII–XX веков, включая две гравюры Гойи. Об этом пишет агентство EFE.

Франсиско Гойя. Свадьба. 1792

Три картины и четыре гравюры «представляют различные исторические моменты, от раннего модерна до современного периода», сообщили в галерее.

Отмечается, что большинство из произведений искусства написаны художниками, которые не были представлены в постоянной коллекции музея.