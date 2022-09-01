Москва, 1 сентября, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Западные элиты всё ещё руководствуются логикой вчерашнего дня. Об этом 1 сентября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со студентами и преподавателями МГИМО.

Kremlin.ru Сергей Лавров

«Западные элиты руководствуются логикой вчерашнего дня. Однополярный мир продвигают вопреки объективным тенденциям исторического развития, которые диктуют, собственно говоря, признание реального появления, укрепления новых центров и экономического развития, и финансовой мощи, и политического влияния», — заявил Лавров.

«Когда Евросоюз размышляет, как ему быть, и имеют ли отдельные страны право развиваться так, как они считают необходимым с учётом своей истории, своих традиций, и когда им из центра брюссельского заявляют, что такого права быть не должно, мы вас будем наказывать… это тоже очень показательно. И страны, которые находятся на Евразийском континенте, в Латинской Америке, в Африке, они всё это видят, и их эта перспектива совершенно не устраивает», — указал он.