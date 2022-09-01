Абакан, 1 сентября, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Осень в Хакасии начнётся с непогоды.

Наталия Николаева ИА REGNUM Дождь

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении по ГО, ЧС и пожарной безопасности, ссылаясь на информацию гидрометцентра, днём 2 сентября и ночью 3 сентября в Хакасии ожидаются местами очень сильные дожди, грозы, град.

Прогнозируются порывы северо-западного ветра до 15-20 м/с.

Жителей региона просят соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседнем Красноярском крае тоже прогнозируется непогода. Регион накроют дожди с грозами.

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