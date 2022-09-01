Волгоград, 1 сентября, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Неблагоприятные погодные условия прогнозируются на территории Волгоградской области 1 сентября, а также ночью и утром 2 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Sochi.ru Ливень

По прогнозу Волгоградского ЦГМС, в отдельных районах Волгоградской области ожидаются ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра в порывах 20-25 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области 1 сентября объявлено штормовое предупреждение из-за сильной жары — до +40 градусов.