Кишинёв, 1 сентября, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Цена российского природного газа для Молдавии выросла на 29% в сравнении с августом. Об этом 1 сентября объявил глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Закупочная стоимость природного газа, поставляемого в Республику Молдавию в сентябре, составит для АО «Молдовагаз» $1882,78 за тысячу кубометров», — написал Чебан.

Уже в августе стоимость газа для Молдавии стала «рекордной» за историю независимости республики.

Напомним, ранее Чебан сообщал, что рост тарифа на газоснабжение в Молдавии не учитывает всех затрат на закупку топлива в РФ. Тарифы рассчитаны, будто он стоит $696 за 1 тыс. кубометров. Из-за этого в августе компания не собрала средств на очередной платёж Газпрому. В Молдавии нашли деньги только 31 августа, задержав выплату на неделю.