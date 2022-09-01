Ижевск, 1 сентября, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В период с начала марта до конца июля банки реструктуризировали более 7 тыс. кредитов жителей Удмуртии на общую сумму около 2,7 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба территориального отделения Банка России.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кредит

В большинстве случаев банки меняли условия по потребительским кредитам и кредитным картам. Также подвергались изменения условия выдачи ссуд, которые граждане получали в качестве индивидуальных предпринимателей.

Кредиты реструктурировались по собственным программам банков, а также в рамках кредитных каникул, которые вновь начали предоставлять в марте 2022 года.

В ЦБ подчеркнули, что обратиться за кредитными каникулами можно до 30 сентября текущего года.

«Во время льготного периода должник освобождается от всех платежей, штрафы и пени не начисляются, а продолжительность льготного периода может составлять до шести месяцев. В этот период кредитор не может продать находящуюся в залоге квартиру или машину», — пояснила управляющая отделением Центробанка в Удмуртии Татьяна Жиганшина.

Как сообщало ИА REGNUM, только в июле жители республики взяли 30,6 тыс. микрозаймов. Выдача микрозаймов за месяц выросла на 0,4%. В России в июле было выдано на 2,7% больше микрозаймов, чем месяцем ранее. Всего жители РФ получили 2,63 млн микрозаймов.