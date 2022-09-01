Москва, 1 сентября, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Европейскому союзу может помочь только радикально жёсткая денежно-кредитная политика, но европейские политики так не поступят — это будет признанием поражения в экономическом противостоянии с Россией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 сентября заявил предприниматель, председатель мурманского регионального отделения «Партии роста» Николай Пальченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«Поэтому финансовые власти ЕС продолжат делать вид, что не всё так плохо, а значит, и ставку нужно повышать мягко и постепенно, — сказал Пальченко. — А между тем действовать европейцам нужно очень решительно и радикально. Энергия в ЕС сегодня не по карману среднему классу и предприятиям. И если граждан откровенно предоставили своей судьбе, то предприятия нужно как-то спасать, то есть датировать за счёт государства. Кроме того, Европа подписалась под перевооружение, это тоже означает дополнительные государственные расходы. Несколько миллионов новых беженцев — тоже госрасходы. И так далее. На всё это нужны деньги. Но печатный станок перегрет, а с рынка деньги не получить — реальная ставка отрицательная даже в тех странах ЕС, где инфляция ниже всего, а ведь есть страны, где она выше 20%».

Кроме того, как полагает Пальченко, европейцам желательно слегка «закрыть» свой рынок и заняться протекционизмом — дать привилегии своим товарам.

«Но с этим не согласится ВТО. Кроме того, хоть европейцы и мастера двойных стандартов и не в первый раз нарушают свои же правила под удобными предлогами, но это они не сделают, потому что прежде всего американцы им этого не позволят. Во-первых, США самим нужны деньги с финансовых рынков, а во-вторых, американцам нужен и европейский рынок. Так что перспективы у Европы печальные», — подытожил Пальченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть версия, что из-за роста инфляции ФРГ рискует лишиться статуса ведущей европейской страны и перейти в разряд отстающих.